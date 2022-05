Philippe VERNAY

Fondé en 1995, csaconsulting est un cabinet de conseil en organisation et management spécialisé dans les services financiers, banque et assurance.



En près de 20 ans, csaconsulting est devenu un partenaire privilégié des principaux groupes financiers, principalement sur la place de Paris. Cultivant une véritable alternative aux "grands" cabinets, notre approche se veut pragmatique et opérationnelle.



Les principaux domaines d’intervention du cabinet sont les suivants : Etudes & Accompagnement Stratégique, Relation Client & Distribution Multicanal, Performance Opérationnelle, Payments & Cash Management, Maîtrise des Risques & Contrôle Interne.



plus d'informations surArray



Mes compétences :

Conseil

Banque

Management

Consultant

Organisation

Assurance