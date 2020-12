Philippe VERNHES

Ingénieur Procédés et Environnement (INSA Toulouse), j'ai 44 ans et travaille depuis près de 20 ans dans les secteurs de l'Environnement et de l'Energie.

Parcours professionnel varié avec une première expérience marquante en tant que Volontaire du Service National en Entreprise comme Chef de Produits chez Schneider Electric au Chili de 1993 à 1995.

Puis 10 ans chez AIR PRODUCTS (gazier industriel):

- 3 ans en tant que Chef de Projets sur des installations de gaz industriels et des procédés de dépollution des eaux,

- 7 ans en tant qu'Ingénieur d'Affaires sur ce même type de produits et services.

En 2005, je rejoins TOTAL ENERGIE GAZ (TEGAZ), filiale du groupe TOTAL, pour développer les ventes de gaz naturel sur un marché français qui s'ouvre à la concurrence.

5 années en tant que Responsable des Ventes sur l'Est de la France avec le recrutement et le management d'une équipe de 7 commerciaux et la mission de développer les ventes de gaz naturel auprès des PME/I, grands industriels et collectivités.

Puis 2 ans en tant que Responsable du développement et de l'animation d'un réseau de Partenaires (PME essentiellement) destiné à développer les ventes indirectes de gaz. Management de 4 personnes.

Egalement chargé de la mise en oeuvre opérationnelle de la politique CEE (Certificats d'Economie d'Energie) de TEGAZ et de réflexions stratégiques quant au positionnement de TEGAZ dans les prochaines années sur la problématique CEE.

- depuis 2012 : Ingénieur d'Affaires International (Europe et Amérique Latine) chez Total Additifs et Carburants Spéciaux avec le développement des ventes de produits techniques (carburants spéciaux et additifs) auprès des raffineries et des distributeurs de carburants.



Mes compétences :

Management d'équipe

Vente complexe

Environnement

Energie