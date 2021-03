Philippe VIALLE

Passionné par la sécurité informatique, et notamment la virologie et l'inforensique, j'occupe actuellement un poste de d'ingénieur chef d'équipe dans l'opérationnel.



Vous pourrez retrouver certaines de mes publications sur www.ph-v.net, la TechNet, www.devoteamblog.com, le JDN, ainsi que 01Net.



Je suis d'autre part chargé de cours/TD/TP (Sécurité opérationnelle, système & réseau) à l'EFREI, cours qui a servi de fondement à la création de la Majeure Sécurité, et j'anime le cours de virologie à l'EPITA (depuis 2012). Je participe également à des tables rondes et des conférences :

- Conférence "Pourquoi Conficker n'est pas une révolution virale", Devoteam, 2009

- conférence cybercriminalité EFREI, mai 2011

- table ronde du http://www.forumdestelecommunications.fr/, février 2012,

- conférence EFREI R&D en Sécurité, mars 2012

- conférence EFREI : "Devenir ingénieur en informatique", espace Champerret, décembre 2012

- TechDays France 2013, Incidents de sécurité SI : retours d'expérience. Paris, février 2013.



A bientôt.





PS : Pour un contact direct : prenom point nom arobase gmail point com. Pour mes contacts personnels, je vous propose plutôt de garder contact par Facebook.



Mes compétences :

Antispam

Proxy

Firewall

Veille

Sécurité

Linux

Informatique

Windows

Antivirus

Nids

Hips