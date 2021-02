Philippe WAUTERS

Dans le cadre du développement commercial des activités santé, prévoyance, retraite, épargne de la MCCI, je suis chargé de définir le Plan d'Action Commerciale pour nos réseaux affinitaire :



Chambres de Commerce et d'Industrie, Entreprises, Aéroports, Ecole de Commerce, Professions judiciaires, TNS.



Etude et mise en place de produits santé, prévoyance, retraite sur l'ensemble de ces cibles.



50 ans d'expertise ! La MCCI distribue ses produits en direct mais également au travers d'un réseau de courtiers partenaires toujours avec cette volonté de conseil dans le seul but de servir au mieux les intérêts de ses clients.



Maîtriser les coûts pour mieux vous servir !

Soucieuse de garantir à ses adhérents une couverture optimale de leurs frais de santé, la MCCI veille également à maîtriser les coûts engendrés par ces dépenses afin de maintenir une niveau de cotisation convenable pour tous.



Plusieurs dispositifs possibles :



Le Filtre optique permet de vérifier l'adéquation entre la prescription de l'ophtalmologiste et le devis de l'opticien.

le devis dentaires systématique permettent d'orienter le client et de conseiller l'adhérent.

Un réseau de professionnels de santé (dentistes, opticiens, audioprothésistes) offre des tarifs préférentiels aux adhérents de la MCCI, dans le strict respect de la qualité de service.

Une commission prestation animée par des élus du conseils assure la veille sur l'évolution des dépenses de santé.



Mes compétences :

Épargne salariale

Conseil

Assurances collectives

Conventions collectives

Réseau

Santé