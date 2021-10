Photographie TC

Photographe & Graphiste Freelance.

Installé sur le département de la Charente Maritime en région Nouvelle Aquitaine France, je propose mes services en reportages photographiques ( naturaliste, commercial, documentaire, évènementiel, tourisme, cartes postales. Au titre de graphiste certifié je propose la conception graphique aux formats print et digital (logos, flyers, cartes de visite, affiches, posters, brochures, calendriers, feeds, bannières publicitaires digitales, projets communications divers).

Je me déplace sur tout le territoire et travail aussi à distance pour certains projets.

Au plaisir de collaborer.