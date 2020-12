Pierre BABARIT

Véritable passionné par les sujets comme l’attractivité et la fidélisation, j'ai une expérience au sein d'une entreprise de conception / fabrication de systèmes électroniques complexes précédée de plusieurs années dans la prestation de services à forte valeur ajoutée (conseil en ingénierie). Je suis donc au fait des contraintes inhérentes aux marchés sur lesquels les ressources sont pénuriques. Je cherche aujourd’hui à mettre en place des programmes visant à développer l'attractivité et la fidélisation au travers, notamment, du développement de la marque employeur, et à rendre l’expérience de nos collaborateurs / candidats la plus positive possible.



Mon entourage me décrit souvent comme hyperactif. Je m’engage énormément dans ma vie professionnelle et extra-professionnelle (Cinq ans sapeur-pompier volontaire, deux ans officier de réserve dans l’armée de terre, j’ai également créé deux associations et une entreprise).