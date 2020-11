Pierre BAYLE

Manager du Programme 6 Sigma/OpEx pour Whirlpool Europe, formateur Black Belts et Master Black Belts, j’ai pu, au travers de mes différentes positions aux USA (1994 - 2001) et Italie (depuis 2001), acquérir une réelle expertise dans l’application projet (plus de 150 projets menés ou coachés), l’instruction (plus 500 Ingénieurs, Managers et Directeurs formés) et le déploiement (en charge du déploiement sur 20 sites depuis 2006) des méthodes 6 Sigma et de l'Excellence Opérationnelle.



Un 1er prix au Sommet International IQPC 6 Sigma de Londres en 2007 dans la catégorie "Meilleure Résolution de Problème en Production" ainsi que deux 2nd prix en 2008 pour des activités en Développement de Produits, attestent de ma capacité à appliquer la méthodologie à des problématiques techniques complexes et variées, et à obtenir des résultats concrets.

Par ailleurs, la pérennité - depuis 2003 - du programme que je manage ainsi que son extension depuis 2009 à notre base de fournisseurs Européens, témoignent de la qualité et de l’appréciation des compétences enseignées ainsi que des résultats obtenus.





Mes compétences :

Operational Excellence

Black Belt

6 Sigma

DOE

SPC

Formation

Sampling

MASTER BLACK BELT