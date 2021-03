Après plus de 15 ans de poste salarié à différents niveaux, j'ai décidé en 2020 de reprendre ma vie professionnelle en main ;

Désormais infographiste à mon compte, je créé, je modifie, j'innove et réadapte la communication des professionnels sur tous les supports (papeterie, textile, adhésif, panneau, banderole et web).