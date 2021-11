Pierre CAUSIN

Parcours de 16 ans au sein d'EDF, avec un fil rouge : la performance de production.



Une première expérience dans les domaines de l'optimisation et de l'économie de la production, au sein de l'optimiseur d'EDF, avant de rejoindre la division Hydraulique, dans différents emplois de production et d'ingénierie, avec le plus souvent une dimension managériale.



Dans mon emploi actuel au sein de l'ingénierie hydraulique, tout en conservant une composante économique, j'élargis mon activité aux dimensions environnementale et sociétale des projets.



Mes compétences :

Pilotage

Pilotage de la performance

Synthèse rédactionnelle

Synthèse

Note de synthèse

Réflexion stratégique

Analyse