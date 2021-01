Pierre COURSIN

A ce jour, je suis responsable de magasins de bagagerie et cela jusquau 4 Février. Mon épouse, est en lien avec luniversité de Montréal pour préparer un doctorat à Montréal . Dès lors nous allons nous installer en Septembre 2021 dans votre Province



Je travail depuis 5 ans comme responsable de centres de profits et durant ce temps Je me suis efforce dans mes experiences dimpulser le respect mutuel et l'engagement pour rendre mes equipes dynamiques et solidaires dans le travail tout en respectant chacun des vendeurs dans leur singularite. Indiquer clairement a mes collaborateurs les objectifs et les actions, les strategies commerciales a prioriser, en insistant sur limportance de la collaboration. Le bien etre au travail est pour moi la cle d'une harmonie positive qui permet a une equipe de se transcender en essayant d'instituer une solidarite au sein de mes equipes.