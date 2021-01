Pierre DECORT

Mes compétences :

Responsable de la sous-traitance

Évaluation du coût des travaux de maintenance

Planification et management des équipes

Suivi et analyse des dépenses énergétiques

Pilote les opérations de maintenance préventive et

Intégration et formation : sécurité, utilisation d

Démarchage et analyse des fournisseurs, contrôle d

Réalisation de systèmes électriques(automatismes,

Proposions des améliorations de solutions techniqu

Mise en place des installations, consignes, machin

Validation du respect des normes de sécurité

Faciliter un travail coopératif et collaboratif

Maintenance: plomberie, électricité, informatique

Contrôle et entretien des groupes chauffage/climat

Maîtrise de logiciels de modelage 3D, domotique P