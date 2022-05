Pierre-Emmanuel GAUDÉ

Diplômé du Master 2 Droit et gestion du patrimoine de l'Université de Rennes 1 - intégré au sein de la Fédération nationale de droit du patrimoine (La Sorbonne, Dauphine, Rennes, Strasbourg, Toulouse) - j’effectue actuellement mon stage de fin d'études depuis le mois de mai 2012 à la Société Générale Private Banking.



A la recherche d'un emploi, je souhaite intégrer le service d'ingénierie patrimoniale d'un groupe bancaire, d'une compagnie d'assurance ou d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant/family office.



Dynamique, rigoureux et doté d'un solide sens du relationnel, je suis mobile en France et à l'étranger (anglais courant : 895 points au TOEIC).



Mes compétences :

Droit patrimonial

Droit patrimonial de la famille

Fiscalité internationale

Fiscalité patrimoniale

Assurance-vie

Pack office