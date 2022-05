Pierre-Emmanuel JULLIEN

Consultant fonctionnel depuis 1998 sur SAP (15 ans d’expérience projets MOE et AMOA)

Modules principaux : SD, MM, WM (avec Radio Fréquence)

Autres modules : CRM, HUM, PS

Solution métier : IS Oil et OGSD (partie downstream)

Excellente connaissance transverse FI, CO/PA et PP

Intégration de SAP/R3 à des système CRM, EPROC, GMAO



Chef de projet MOE (Arcelor, Total, Vallourec)

Forte expérience sur les Core model (déploiements par gap analysis et déploiements internationaux)



Analyse, synthèse & esprit d’Equipe



Mes compétences :

gaz

GFI

Immobilier

Microsoft CRM

Origin

SAP

SAP SD

SAP SD MM

Schneider

Template