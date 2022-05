Pierre-Emmanuel SCHLEE

Domaine de la santé.



COMPETENCES TECHNIQUES

- Prise des signes vitaux ainsi que leurs surveillances à l'aide de différents outils.

-Réalisation de soins dans le respects des normes d'hygiènes, de sécurités et de confidentialités du patient.

-Prise en charge holistique du patient et gestion de la famille.



COMPETENCES ORGANISATIONNELLES

-Organisations des soins avec la flexibilité dit répondre rapidement si présence d'un événement impromptu.

-Travail autonome ou en équipe pluridisciplinaire.

-Gestion des dossiers pour examens ou opérations.





Domaine de la vente.



COMPETENCES TECHNIQUES

- Coordination de différentes entreprises

- Gestion et management de projets

- Animer des réunions de chantier et rédiger des comptes rendus

- Elaborer des réponses techniques

- Etablir des devis (Gros œuvre, second œuvre)

- Estimer les risques





ACTIONS COMMERCIALES

- Administration des ventes

- Développer votre portefeuille clients

- Comprendre et analyser les besoins prospects et clients





RESSOURCES HUMAINES

- Gestion au plan administratif, commercial, financier et des ressources humaines

- Recrutement et formation du personnel