Pierre Emmanuel SORCE

Après avoir effectué mon stage de fin d'étude à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon en tant qu'Assistant chef de projet Webmarketing et Community Manager pour l'ADPM (Association pour le Développement et la Promotion des Marchés), j'ai occupé le poste de Rédacteur Web & SEO pour Documentissime, site d'information juridique et modèles de lettre.



Je suis actuellement Assistant chef de Projet / Chargé de Référencement SEO pour l'agence CyberCité à Villeurbanne où je travaille à l'optimisation technique de sites clients. Je dispense également des cours sur le CMS Wordpress à l'Institut de la Communication de l'Université Lumière Lyon 2.



Mes compétences :

HTML/XHTML

Référencement naturel

Dépannage informatique

PHP

CSS

Joomla

Illustrator

Magento design

Prestashop

Wordpress

Photoshop

SPIP

Rédaction web

Url rewriting

Optimisation de site internet SEO

Création de site web

SEO