Pierre-Eric RUAULT

De formation supérieure dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l’environnement, je suis en recherche actif d'emploi en tant que responsable QSE.



J’ai occupé des postes à responsabilité dans les domaines du QSE notamment dans le secteur des déchets dangereux.



Le Challenge, l'Organisation et l'Esprit d'équipe sont les maîtres mots de mon épanouissement professionnel.



Mes compétences :

SAP

LIMS

Pénibilité

Évaluation des risques professionnels

Management d'une équipe

Audit interne

Gestion des formations

Gestion documentaire

Microsoft Office

Veille réglementaire

Reporting

OHSAS 18001

Évaluation environnementale

Conduite de réunion

Risques psychosociaux

Arbre des causes

Suivre un budget

ISO 14001

ISO 9001