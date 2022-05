Pierre-Etienne GAZÉ

Parce que chaque personne a un projet et des objectifs différents, j'interviens depuis plus de 9 ans auprès d'un public très varié composé de professionnels, de demandeurs d'emploi en formation ou de particuliers.



Mon maître mot est de répondre parfaitement aux besoins du stagiaire afin que celui-ci soit immédiatement opérationnel pour effectuer ses tâches informatiques. Cela passe par la mise en oeuvre d'un cursus adapté à chacun.



Calme et posé, je transmets les connaissances avec pédagogie auprès des mes élèves en mettant l'accent sur l'importance de la pratique directement sur l'ordinateur. C'est prouvé, on retient bien mieux l'enseignement lorsque l'on peut le mettre en pratique.



Mes compétences :

Administration

administration réseau

Attentif

Burautique

Développement web

Formation

Formation Informatique

Informatique

Maintenance

Pédagogue

Retouche d'image

RIGOUREUX

Web