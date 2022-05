Je m’appelle Pierre-Etienne GOGUET, j’ai 30 ans. Titulaire d’un BTS Management des Unités Commerciales en alternance, mon parcours professionnel s’articule autour de plusieurs sociétés de grande distribution comme System U ou Monoprix en tant que responsable alimentaire.

J’ai également pris la responsabilité d’un magasin spécialisé dans la Bio.



Voulant découvrir le monde de la mode et passionné de chaussures, j’ai trouvé la proposition de Chausséa, ainsi que sa formation, était une opportunité parfaite pour accroitre mon expérience professionnelle.



Aujourd’hui, et grâce à Chausséa, je suis directeur de magasin. Et je tiens à remercier les collaborateurs, ainsi que toutes les personnes qui m’ont permis d'avancer cette aventure.



Je considère ainsi l’entreprise comme un lieu d’apprentissage et d’évolution.



Auriez-vous connaissance, dans votre environnement, d’un poste correspondant à ma recherche ou bien des conseils, des contacts qui me permettraient d'avancer dans mon projet ?



Mes compétences :

Management d'équipe

Assertif

Curieux et créatif dans l'élaboration de solu

Patience et fidélité

Ouvert aux autres

Gestion

Marketing

Management

Distribution

Commerce