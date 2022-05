Pierre FAVREAU

Cursus professionnel :





Armée de l'Air :



- Unités opérationnelles et techniques - Forces aériennes stratégiques (1980-1984)

- Commandant d'organisme d'instruction sur système d'armes complexe (1984-1987)

- Formation supérieure et fonctions opérationnelles (1987-1991)

- Commandant de base aérienne - Délégué militaire départemental (2005-2008)



Domaine interarmées et ministériel :



- Fonctions internationales en administration centrale (1991-1995)

- Ecole supérieure de guerre - CID (1995-1996)

- Attaché de l'air - Réseau diplomatique - Egypte (1996-1999)

- Chargé de relations internationales - Cabinet ministériel Défense (1999-2002)

- Attaché de défense - Réseau diplomatique - Norvège (2002-2005)

- Responsable relations internationales interarmées (2008-2011)

- Responsable maîtrise des armements - Soutien et contrôle export (2011-2013)

- Responsable stratégie spectre radioélectrique défense (à/c de 2013)