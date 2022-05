Pierre FLEYS

2013 : Gérant GLOBULE COMMUNICATION. Toulouse.



2008-2013 : Chef de Projets / Responsable de Clientèle AGENCE HALLOWEEN. Toulouse.



SPECTACLE :

- 14 juillet 2010 Toulouse : "On remet ça !".

Concert d'Olivia Ruiz + Feu d'artifice. 140 000 personnes. Allées Jean Jaurès.



- 14 juillet 2009 Toulouse : "Le 14 juillet fait sa Révolution sur les Allées Jean Jaurès".

Concert de Bernard Lavilliers + Feu d'artifice. 100 000 personnes.



ACTIVATION MARQUE :

- Plan Ambassadeurs. Coca-Cola - France.

Coordination Projet national.

Activation - Intégration Burn Intense - Burn Day - Powerade dans les Campus français.



LUXE :

- Flower by Kenzo : "Une Fleur dans la Ville".

Champ de Coquelicots éphémères. Lyon et Toulouse. Régisseur.



- Ferrari 458 Spider :

Soirée de présentation du véhicule en avant première internationale.



- Ferrari FF :

Soirée de présentation du véhicule pour le lancement de sa commercialisation.



SPORT :

- UEFA Champions League. Football.

Activation Entreprise Heineken.



- Heineken CUP. Rugby.

Activation Entreprise Heineken.



- Oscar Midi-Olympique. Rugby.

Activation Entreprise Heineken.



- NRJ Pyrénées Tour. Ski Freestyle et Snowboard.

Tournée n°1 des Pyrénées. Plan Média. Commercialisation.



- France-Tunisie. Handball.

Match amical au Palais des Sports de Toulouse. Commercialisation.



- Allianz Golf Open Grand Toulouse. Open de Golf International.

3ème tournoi français. Développement du positionnement, de partenariats référents. Commercialisation.



DEVELOPPEMENT :

Halloween Sport - Halloween Student - Halloween Digital.



INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES - ENSEIGNEMENT :

Sciences Po Toulouse (IEP) - ESC Toulouse - ISEG.





2007-2008 : Directeur EUROGYM 2008. Albi.

Union Européenne de Gymnastique - Fédération Française de Gymnastique.

4500 participants, 27 délégations. 1 semaine d'événement.

Management des commissions du Comité d'Organisation.



2002-2006 : Directeur FACULTEAM. Toulouse.

Fondateur - Organisateur de l'événement TROPHEE INTERFACS.

Nom et concept de l'Evénement déposés à l'INPI.

Tournoi de football au Stadium de Toulouse entre les établissements supérieurs au profit de la recherche scientifique. Parrainé par Zinédine Zidane. Sponsorisé par Airbus - dotations Pierre Fabre.



2007 : Etudiant ALEXANDER INTERNATIONAL SCHOOL - Bawdsey Manor. Angleterre.

Diplôme: P.E.T. EXAMINATION délivré par University of Cambridge.

Educateur sportif. Joueur Woodbridge Town Football Club.



2003 à 2006 : Directeur de Séjours ACTION SEJOURS. Europe.

Séjours linguistiques et Sportifs.

Centres aux Pays de Galles (Cardiff), en Angleterre (Bawdsey).



2002 : Pilote Caravane. TOUR DE FRANCE FEMININ. France.

Activation des marques Président et Lustucru sur les villes étapes.



2004 : DESS Management des Organisations Sportives dans le Contexte Européen.

Institut des Administrations et des Entreprises. Université Toulouse 1.

Mention AB.



2003 : Maîtrise Professionnelle Management du Sport.

Université Toulouse 1 - Université Toulouse 3.

Mention AB.



Mes compétences :

Activation

Commercial

Commercialisation

Communication

Communication - Marketing

Coordination

Evénementiel

Marketing

Mécénat

Média

Organisation

Plan Media

Sponsoring

Sport