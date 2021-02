Pierre FLOIRAC

Coach pour Dirigeants et Managers depuis 2003 après 15 ans d’expérience de la gestion des affaires et des hommes en France et à l’étranger chez Procter & Gamble.



Spécialisé dans l’accompagnement individuel et confidentiel des dirigeants et managers, en français et en anglais.



-Coaching de résultat:

Prise de poste / Business development / Leadership / Gestion du changement / Stratégie / …



-Coaching relationnel:

Management / Communication / Flexibilité relationnelle / Gestion des conflits / …



-Coaching de sérénité :

Sortie pré burn-out et stress / Fluidité émotionnelle / Efficacité personnelle / Confiance en soi / Gestion des priorités et imprévus / …



Collaborations:

BNP Paribas, Nestlé, Advancia, Nissan, La Tribune, General Electrics, SFR,

FNAC, William Saurin, Reed Business Information, Crown Europe, Zwarovski…



Mes compétences :

Accompagnement

Coach

Coaching

Coaching de dirigeant

Dirigeant

Gestion du temps

Leadership

Management

Managériale

MBTI

PME

PNL

Sémantique