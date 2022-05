Pierre FORESTIER

23 ans, j’ai d’abord obtenu une licence en « mécanique et énergétique » à l’université Bordeaux I. J’ai ensuite choisi de partir en échange universitaire à l’école polytechnique de Montréal (Canada) pour y effectuer ma première année de Master. J’ai ensuite obtenu mon Master 2 en « Modélisation et Simulation en Mécanique et Énergétique » à l’université Paul Sabatier (Toulouse III).



Lors de mon stage de fin d’étude, effectué au CEA de Grenoble, j’ai eu l’occasion de travailler sur 2 projets simultanément. J’ai d’abord œuvré sur un projet visant à développer une nouvelle technique de spectroscopie par RMN. Dans ce cadre j'ai étudié et modélisé le comportement d’un rotor piégé dans 2 paliers aérostatique et soumis à de très basses températures et de très fortes vitesses de rotation. Le deuxième projet visait à étudier la diffusion moléculaire pour un système de pile à combustible. Cette expérience au CEA m’a permis de mettre à profit mes compétences dans de nombreux domaines tel que la CFD, la mécanique du solide ou encore la diffusion. De plus ce travail me vaudra prochainement la présence en coauteur de 2 publications, 1 pour chaque projet.



Actuellement en recherche d’emploi, je souhaite mettre à profit et partager mes connaissances pour des projets innovants.



Mes compétences :

Matlab

Nastran

CATIA

ANSYS

Patran

Comsol Multiphysics