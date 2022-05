Pierre FOUILLET

Bonjour,



Je suis actuellement en charge de l'Animation et du développement du CNPA Pays de la Loire. Je suis en charge du développement et de l'animation du syndicat sur les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne ainsi que de la Sarthe.



Je suis une personne joviale, dynamique, ouverte, curieuse et je suis à l'écoute du monde. J'aime voyager, partager des moments entre amis, débattre et argumenter.



Si vous êtes intéressé par le milieu de l'organisation professionnelle ou que vous souhaitez me rencontrer,N'hésitez pas!



Mes compétences :

Communication évènementielle

Marketing opérationnel

Gestion d'opérations commerciales

Community management

Marketing

Communication

Vente

Webmarketing