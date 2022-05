6 ans d'expérience en Marketing produits et services, accompagnement au changement et conduite de projet.



Convaincu par le travail collaboratif, solides capacités d'analyse et de communication.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information.



profil anglais : linkedin.com/in/pfjacquemoud/en



Pierre-François



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Innovation produits

Marketing agroalimentaire

Études de marché

Ciblage marketing

Email marketing

Veille concurrentielle

Communication

E-marketing

Analyse de marché

Gestion de projet

Réseaux sociaux