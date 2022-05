Pierre - François LECARDEZ

- Une formation en commerce et marketing (BAC + 3)



- 3 ans d'expérience dans différents secteurs



- Sociabilité et motivation au rendez-vous



Homme de conviction et de résultats, je serais ravi de pouvoir préciser mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Réception marchandise

Balisage et étiquetage

Vente

Techniques de merchandising

Gestion de la relation client

Relevés de prix concurrents

Relation clientèle

Communication événementielle

Découverte des besoins client

Réseaux sociaux

Microsoft Office