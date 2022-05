Pierre GEFFROY

En novembre 2014, j'ai rejoint le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger.



En tant que Business Researcher & Analyst Confirmé au sein du département Business Intelligence Group, je travaille en collaboration étroite et permanente avec les consultants des centres de compétences Aerospace/Défense, Automobile et Industrie.



Avant d'intégrer Roland Berger, j'ai eu différentes expériences professionnelles en tant que Business Analyst chez Dassault Systèmes, Consultant en Intelligence Economique pour un acteur majeur de l'énergie ou encore comme Ingénieur Marketing au sein de Thales Alenia Space.



Je suis diplômé du 3ème cycle spécialisé en Stratégie d'Intelligence Economique de l'Ecole de Guerre Economique. Auparavant, j'ai obtenu le diplôme de Sciences Po Toulouse avec une spécialisation en Affaires Internationales et Stratégie d'Entreprise.



Mes compétences :

Dématérialisation

Veille stratégique

Export

Analyse de la concurrence

Management

Business Development

Marketing

Intelligence économique

Analyse stratégique

Analyse sectorielle

Lobbying