Pierre GELGON

RESEAUX Gestions-supervisions de réseaux (alertes mails, SMS) via plateforme Nagios

Installations, audits, des évolutions des réseaux et systèmes.

Gestion et installation de réseaux VPN, DNS, serveur Web, serveur ldap, serveur samba,

serveur mails, pare-feu. Matériel : Cisco, Netgear, D-link, Bewan.

Maitrise et installation de réseaux Voip (serveurs Asterisk, téléphones ip, répertoires)

SYSTEMES Systèmes d’exploitation : Windows NT, XP, VISTA, SEVEN, 98, 2000, 2003, 2008 Serveur,

Linux Debian, Red Hat.

Installation à distance de tout type d’applications, installation de systèmes de sécurités.

Systèmes de Virtualisation Vmware, ESX Serveur, Proxmox.

HARDWARE Montage de station de travail et Serveurs. Dépannage (Stations, Serveurs, Portables)

Récupérations de données sur supports endommagés.

GESTION Gestion partielle d’une agence Skill-Informatique, commande, vente, mise en valeur produits.

Gestion d’une équipe de trois personnes, définition du planning de travail, prises de rendez-vous

avec les clients. Gestion de la comptabilité, devis, facturation, remises en banques.



Mes compétences :

Infogérance

Linux

Administrateur système

Administrateur réseau

Supervision

Nagios

Audit

Vmware

Windows

Dns

Virtualisation

Réseau informatique

Microsoft Hyper-V

Microsoft Exchange 2010

VMware ESX

Debian

Gestion de la relation client

Bash

Informatique

Active Directory

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Réseau

PCA/PRA

VLAN

Veeam

MySQL

Centreon et Nagios

Annuaire LDAP