Pierre-Gilles EUZEN

Double compétence :

- Acheteur projet industriel (2 ans d'expérience)

- Expert Crédit d'Impôt Recherche (6 ans d'expérience)



- Domaines techniques de compétence : mécanique des matériaux, thermodynamique des matériaux, optique, propagation d’ondes, électronique, électricité, traitement du signal, informatique

- Notions fiscales, financières, comptables et juridiques (formations suivies)

- Langues étrangères :

- Anglais : écrit, parlé (890 au TOEIC)

- Allemand : écrit (première langue étrangère)



Expert Crédit d'Impôt Recherche :

- Gestion de la relation client (directions générales et financières, départements techniques)

- Sens de l’analyse des activités techniques, des organisations et des flux financiers

- Management de projets CIR

- Encadrement de consultants

- Gestion d’un portefeuille de clients



Acheteur projet industriel :

- Évaluation et sélection de fournisseurs

- Planification et animation des réunions

- Établissement des plans d’actions et suivi de leur mise en œuvre

- Négociation



Mes compétences :

Analyse des flux

client management

Crédit d'impôt recherche

Encadrement

Flux Financiers

Gestion de la relation client

HandBall

Innovation

Management

Management de projet

Processus d'innovation

Recherche

Relation Client