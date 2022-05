Pierre GIRARD

Fondée en 1905, C.H. Robinson est l'une des plus grandes sociétés de logistique au monde (3PL), avec 12,8 milliards de dollars de revenus bruts en 2013. Nous fournissons des services de transport de fret, des solutions d'externalisation de logistique, des services d'approvisionnement de produits frais et des services d'informations à plus de 45,000 clients à travers un réseau de bureaux en Amérique du Nord , en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie. Pour répondre aux besoins de transport de nos clients, nous fournissons l’accès à plus de 63,000 fournisseurs de transport à travers le monde, incluant les transporteurs routiers contractuels, les chemins de fer, les transporteurs de fret aériens et maritimes. Grâce au service et au dévouement de plus de 12,000 salariés, à notre culture axée sur la performance, et à notre réussite démontrée, nous avons construit une solide réputation en tant que leader de l’industrie. Alors que notre entreprise était initialement connue pour ses services de transports de fruits et légumes et de transport routier, nous sommes par la suite devenus un leader dans le secteur du 3PL avec nos services d’approvisionnement, de transports et de logistique. Les défis continus de l’industrie de la chaîne logistique nous inspirent à innover et à rechercher de nouvelles idées dépassant les limites et s’étendent au-delà du courtage. Nos clients, transporteurs contractuels et fournisseurs sont les bénéficiaires de cette approche avant-gardiste, car nous pensons qu’ils méritent le meilleur de leur 3PL. Nous ne nous contentons pas simplement de répondre à leurs attentes - nous nous engageons à les dépasser chaque jour. C.H. Robinson Europe et ses filiales constituent un des principaux transitaires en Europe avec un réseau dynamique de bureaux à travers l'Europe. Depuis 1993, nous avons fourni à nos clients un service flexible, de qualité et fiable qui nous distingue des autres concurrents. Nos salariés motivés, multilingues et axés sur le client, utilisent leurs connaissances locales et leur expertise pour chaque défi lié au transport et construisent des relations solides et personnalisées avec les clients qu'ils servent. Si vous êtes prêt à rejoindre une équipe gagnante, postulez sur: http://chrobinson.catsone.com/careers et téléchargez votre CV en anglais. Pour plus d'informations concernant notre organisation, visitez notre websiteArray.



