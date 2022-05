Pierre GOMES

Environnements d’interventions :

* Pilotage de projets, Management d’équipe, Aide à la décision

* Coordination des différents intervenants du Projet : Etats-majors pays et régions, décideurs (MOA, DSI, Direction Technique…), services chargés des études et de la mise en production, prestataires spécialisés, responsables outils et utilisateurs finaux…

* Compréhension et analyse du besoin, élaboration et suivi d’appels d’offres, contractualisation, suivi des prestation

* Roadmap et reporting : indicateurs de suivi, gestion des risques, respect des plannings / des coûts / de la qualité, aide à la décision, communication, respect des retours utilisateurs, formation et capitalisation des connaissances, accompagnement à la transition

* Facilité d’adaptation aux contextes nationaux et internationaux



Mes compétences :

AMO

Cartographie

géographie

SIG

pédagogie

patience

Management

Gestion de projet

Conseil

AMOA