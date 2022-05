Pierre GRANOUILLET

J'ai une double compétence scientifique (Microbiologie / Biologie moléculaire) et informatique.



J'utilise ces 2 compétences en facilitant l'utilisation et le développement d'outils informatiques au sein de laboratoires.



DOMAINES DE COMPÉTENCES



* Gestion de projets / de ressources

* Analyse des besoins du Business

* Organisation et planification de réunions pour la collecte des besoins

* Expertise fonctionnelle et technique des systèmes informatisés





EXPÉRIENCES



- Business Analyst et Chef de projet chez BIOMERIEUX:

+ Gestion du projet de développement d'analyse de données pour un programme prioritaire de l'entreprise

+ Gestion de la migration d'une base de données

+ Pilotage de l'équipe de développement Offshore



- Transition Lead chez BIOMERIEUX:

+ Gestion du transfert de connaissance des applications R&D vers les équipes de support Offshore

+ Management opérationnel de l'équipe Offshore située en Inde (7 personnes)

+ Collecte et organisation des données pour l'ouverture du service

+ Mise en place d'un outil pour la gestion des ressources partagées entre services



- Expert technique et gestion de projet auprès du laboratoire VIM de SANOFI-PASTEUR

+ Migration et ajout de fonctionnalités sur des feuilles de calcul statistiques



- Analyse technique et fonctionnelle d'un logiciel bioinformatique de spectrométrie de masse

+ Analyse et collecte du besoin

+ Bibliographie de l'utilisation bioinformatique des bases publiques protéomiques (NCBI, Uniprot, Uniref100)

+ Construction de scripts de vérification et de construction de bases de données globales

+ Ajout d'un filtre d'espèce sur les bases de données utilisées



- Expert technique et fonctionnel pour le LIMS R&D chez SANOFI-PASTEUR:

+ Analyse business, collecte des besoins et rédaction de la documentation projet d'un nouveau workflow dans le LIMS R&D

+ Référent technique et fonctionnel sur le LIMS R&D



- Expert technique et fonctionnel pour le LIMS R&D de la société L'OREAL



Mes compétences :

LIMS

Biologie

Biochimie

Biotechnologies

Développement informatique

Biologie moléculaire

Microbiologie

Formation

Cahier électronique de laboratoire (ELN)

SQL

ELN

SDMS

Biomérieux

Sanofi

Diagnostic in vitro

Jscript

Industrie pharmaceutique

Visual Basic .Net

Business Analysis

Anglais

Visual Basic for Applications

Research

Bio-informatique

R&D

Gestion de projet

Sciences de la vie

EWorkSheet

IVD

Service now

Test unitaire

Redmine

Test fonctionnel

Spécifications fonctionnelles

Test Track Suite

Spécifications techniques

Mantis

ALM

EWorkBook

StarLIMS

Labware