Pierre GRIMONPONT

Depuis décembre 2009, je nourris une solide expérience dans l'Ingénierie logicielle en goûtant à différentes facettes du développement :

- réalisation d'évolution et maintien en condition opérationnelle de systèmes électroniques embarqués

- réalisation d'évolution d'applications IHM et de supervision d'équipements

- participation aux phases amont du développement logiciel (travail de conception et documentation) particulièrement appréciée.

- aptitudes rédactionnelles (anglais/français) de documents de spécifications et de test.



• Je suis intéressé par tout domaine informatique, en particulier ce qui a attrait à la sécurisation de l'information, télécommunications et applications temps réel (embarquées ou sur PC) et applications IHM.



• Curieux techniquement, je suis ouvert à toute phase du cycle en V et apprécie mettre en valeur ma polyvalence technique, mon sérieux ainsi que mes capacités d'adaptation durant les différentes missions effectuées auprès des clients.



Spécialisations :



• Développement logiciel : Temps réel / Embarqué / PC / IHM



• Bonne connaissance de systèmes d'exploitation LINUX



• Logiciels maîtrisés : Microsoft Office Pack, Microsoft Visual Studio, Netbeans, Eclipse, Code::Blocks, Matlab, Rational Clearcase, GIT, SAGA, DOORS, Wireshark, Acronis True Image



• Langages : C, C++, JAVA, ILOG, assembleur



• Protocoles : SNMP, TCP/IP, télécommunications (RNIS, RTC, T2, réseaux tactiques)



• Outils de test : automatisation de test, analyseurs de protocoles, wireshark



Mes compétences :

Windows

Informatique

Électronique embarquée

Temps réel

IHM système homme machine

Linux

Développement logiciel et IHM

Validation logicielle

Estimation charge / cout / risque