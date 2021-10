Pierre-Hugo ROMAIN

Elève ingénieur à l'Ecole Centrale de Lille, en double diplôme au Politecnico di Milano, je souhaite m'orienter vers un poste où je pourrai exprimer ma créativité. Désireux de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles cultures, je serais ravi de pouvoir vivre une nouvelle expérience à l'international.



Spécialités

Conception architecturale et construction durable

Ingénierie généraliste (mécanique/bâtiment)

Sciences de la matière

Gestion de projet et animation d'équipe



Mes compétences :

WEB (HTML, php, MySQL...)

JAVA

Microsoft office et des divers logiciels

Relation client

Architecture

AutoCAD

Sketch up

Revit architecture

Adobe Photoshop