Pierre-laurent Hahn

La presse magazine m'a confié des rdv-portraits et des reportages divers en art de vivre , décoration intérieure, tourisme , culinaire et société .

j'ai eu l'heureuse aventure de travailler avec l'agent Frédéric Rossi durant de nombreuses années.

Ma démarche de photographe,reste un juste équilibre entre vos désirs et exigences d''images et ma liberté d'y répondre avec un regard d'auteur.

c'est mon challenge .

J'aime la mise en scène de l'individu vers sa nature exprimable , dans des attitudes et gestes inés et dirigés et son immersion dans des contextes éloquents, élégants , graphiques .

Ce sont les adultes , les enfants qui se révèlent. l'émotion intacte à tous égards .

J'aime la mise en scène de l'objet, de l'espace , de son accessoirisation , dans la perspective de magnifier un design, une création , une scénographie, un lieu , une décoration interprétée par les designers , décorateurs , architectes , créateurs d'ambiances

, des partis-pris esthétiques et fonctionnels, la pureté des matières et leurs combinaisons, l'élégance des intérieurs , l'imaginaire des chefs , les concepts des artistes .

L'émotion intacte est fournie alors dans la beauté , l'esthétisme , la pure création, l'art de vivre enchanteur et esthète , les imaginaires sans limites .

Le regard photographique vient s'approprier ces univers, à la rencontre des personnes,dans le seul but de mettre en lumiere , interpréter la magie engendrée , l'instant de grace :

là est mon bonheur , ma passion , mon challenge , mon plaisir, ma création

Pierre-Laurent

photographe avisé







Mes compétences :

Prise de vues

Post production

Rigueur

Sensibilité

Professionnalisme

Relationnel

Photographie

Magazines

Hermes