Pierre LEFORT

Mes dominantes métier : le centre d'usinage avec CNC FANUC et le robot FANUC.



Technicien dans l’âme et bricoleur, j'ai toujours aimé la création technique. J'ai commencé par l'usinage au lycée La Mache, j'ai ensuite fait connaissance avec la machine spéciale et la robotique industrielle, ces disciplines ainsi que l'automatisme sont des activités qui m'ont tout de suite intéressé.



Mes compétences :

Solidworks

Usinage CN NUM

Usinage CN FANUC

Fraisage traditionnel

Tournage traditionnel

Robot FANUC

Robotique industrielle

Montage mécanique

FANUC iRVision 2D

FANUC ROBOGUIDE

FANUC zones DCS

FANUC Visual Line Tracking

FANUC iR Pick Tool