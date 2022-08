Pierre LESOURD

Diplômé du Bachelor GESAI (Gestionnaire des Affaires Immobilières) à l'ESPI Nantes, j'ai entrepris cette année un séjour linguistique de six mois destiné à perfectionner mon anglais au sein de l'école EF, bien conscient des enjeux professionnels et internationaux que nous réserve l'avenir.



Dynamique et motivé au travail, j'ai grandi dans une culture commerciale qui m'a poussé à enrichir mes expériences professionnelles. J'ai ainsi occupé plusieurs jobs en parallèle de mes études, et vacances scolaires.



Dans le cadre de mes études, j’ai pu approfondir ma connaissance de l’immobilier en effectuant un stage en transaction à l’agence Access Immo à Pornic en première année, puis un stage renouvelé en CDD à l’agence D&V Values à Nantes en deuxième année. L’été dernier, j’ai également travaillé en tant qu’assistant en Gestion locative au sein du Cabinet BRAS Immobilier à Nantes.



Aujourd'hui, je suis en Master 1 MAEC (Audit, Expertise, Conseil) à l'ESPI, en alternance au sein de l'entreprise GLAD Patrimoine à Nantes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Macromedia Flash

HTML

After Effect

Adobe Illustrator