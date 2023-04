"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie."

- Confucius



Parce que "notre avenir nous appartient", je sais ce que je veux: travailler dans un environnement où la créativité et l’auto-responsabilisation sont la clé. Encore en pleine période de découverte du monde du travail, je suis ouvert à toutes propositions de stage dans un domaine qui remplit ces deux conditions. Pleinement ouvert à la critique, méthodique et voulant donner le meilleur de moi-même je m'engage à satisfaire les objectifs requis par les entreprises qui m'engagent et même plus si possible.



Je m'appelle Pierre-Louis Auger, et je veux faire quelque chose de ma vie.