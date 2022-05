Pierre MANDRON

En tant que Directeur de Practice IT et Télécoms, j'encadre les équipes spécialisées sur ces métiers chez Badenoch + Clark et Spring France au sein de The Adecco Group.

Je suis spécialisé dans le recrutement issu de ce secteur depuis plusieurs années.

J'accompagne les Directeurs de ces activités dans leurs recherches demplois mais également dans le recrutement et l'évaluation de leurs équipes.



Badenoch + Clark, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation de cadres et dirigeants, est présent en France depuis 2011. Nous accompagnons nos partenaires au travers de nos 7 bureaux en France (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Strasbourg et Toulouse), et de 40 bureaux européens.



Dans un contexte économique et social où le changement devient la norme, nous considérons chaque candidat et chaque entreprise comme unique. Comprendre lensemble de vos enjeux et attentes nous permet de vous accompagner dans vos projets individuels et vos réflexions professionnelles. Au-delà de vos savoir-faire, nous sommes convaincus que vos capacités et traits de personnalités vous rendront indispensable au sein d'une entreprise. Nous avons à coeur didentifier votre potentiel, d'investiguer vos capacités managériales et d'explorer vos aptitudes comportementales, pour donner vie à vos ambitions.



Nos consultants sont experts des métiers pour lesquels ils vous accompagnent : finance & comptabilité, banque & assurance, sales & marketing, digital, IT, ressources humaines, juridique, achats & supply chain, ingénierie, immobilier & construction, conseil, life sciences, médical & santé au travail.



Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, vous accompagne dans votre prochain projet. Présents dans 24 pays, nous disposons en France dun réseau de 240 consultants spécialistes de vos métiers, implantés dans 30 villes.



Pôle Support (Finance & Comptabilité, Banque & Assurance, Ressources Humaines, Juridique, Assistanat)

Pôle Business (Commercial & Marketing, Distribution & Commerce)

Pôle Technique (Informatique, Ingénieurs & Techniciens, Supply Chain & Logistique, Immobilier & Construction)



