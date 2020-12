Pierre MAPELLI

Fort d’une expérience de dix ans dans le secteur d'activité de la piscine, j'ai travaillé six ans en qualité de technicien pour l’entreprise Carré Bleu à Châlons-en-Champagne, j’ai développé des compétences en construction de bassins et maintenance de ces derniers. Depuis 2011, c'est au sein de l'entreprise Piscines Magiline que je développe d'autres compétences : l'expertise, la formation et la gestion des litiges. Le certificat d'expert obtenu en janvier 2014 à l'Institut National de l'Expertise Judiciaire légitime ma position et mon savoir-faire dans ce domaine.



Mes compétences :

Expertise technique

Droit de la construction

Organisation professionnelle

Traitement des eaux

Aisance relationelle

Mécanique des fluides

Autonomie professionnelle

Gestion des stocks

Droit des assurances

Audit

Piscine