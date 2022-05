Pierre Marie SIMO

Ma formation à la base est la comptabilité, la gestion des entreprises et l'économie politique.

-Mon passage dans le GROUPE FOKOU où j'ai tour à tour exercé les métiers de comptable, contrôleur des stocks, auditeur comptable et financier puis les fonctions de Directeur régional, Chef de Département Administratif et financier enfin Directeur Adjoint et Directeur Délégué d'entité me confères 25 ans d'expérience dans la gestion des entreprises de ce GROUPE.

-Les entreprises dans lesquelles je me suis exprimé sont des secteurs suivants: Grande Distribution, Industrie de peinture et Industrie Agroalimentaire.