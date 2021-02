Pierre MARTIN

"Les Choses sont Là ...à nous de savoir les re-garder"



C'est souvent cette réflexion et la réponse que je fais pour parler “photoqraphie”. Je pars du principe que tout et chaque chose peuvent être misent en scène et photographiés, et mon métier (passion aussi) de Graphiste est le parfait exemple de cette théorie. Découvrir des univers très différents, avec pour challenge (constant) d'apporter et éveiller un regard nouveau “another” ;)



"Apporter", mais aussi "Partager" ce regard, car je pense ne pas être différent, que l'œil et la vue sont des muscles, et qu'il suffit de prendre le temps, l'angle, et la lumière pour regarder... Observer.



C'est donc souvent à expliquer où sont l'origine de mes photos, l'idée et l'envie de répondre en images en retournant sur les lieux, exposer la photo au plus près de la photo d'origine, et la laisser libre au regards des passants. La photo reste là et je m'en vais ... happy :)



Je ne reste pas très longtemps sur place, quelques minutes, mais déjà pendant ces courts instants, j'ai pu voir quelques "visiteurs" et leurs réactions. Juste MERCI et heureux de vous voir. Voir vôtre curiosité... regarder la photo... et surtout lever la tête, revenir sur la photo, et encore lever la tête (et aussi le doigt parfois), et sûrement en train de dire "Mais c'est Là !!!"



Merci et merci encore ... je suis très heureux également par vos commentaires et vous souhaite une bonne visite, ici... et Là :)



Pierre ANOZER



Mes compétences :

Créatif

Directeur artistique

Édition

Identité Visuelle

Illustrateur

Infographie

Maquettiste

Multimedia

PAO

Photo

Presse

Print

Publicité

Webdesign

Créativité

Graphisme

Photographie

Direction artistique

Maquettage

Formation