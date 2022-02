Mon métier actuel : Responsable d'une équipe commerciale et administrative au sein d'un expert sur le marché de l'objet et textile publicitaire : BERNICIA.



Mon expérience : 11 ans sur le terrain en B to B, B to C, au sein de direction commerciale, dans le développement commercial et marketing.



Mon profil + : Apporter des solutions globales dans une optique de consolider, organiser l'activité d'une entreprise et développer des stratégies commerciales et marketing.



Mes compétences :

- Négociation commerciale

- Management d'une équipe commerciale et administrative

- Gestion d'un centre de profit

- L'élaboration et la coordination de stratégies,

- Le développement d'outils de CRM

- La gestion de plan média multi-support,

- La réalisation d'études de marchés, de veilles concurrentielles,

- L'organisation d’événementiels.



Secteur d'activité : automobile, immobilier, restauration, communication par l'objet



Esprit d'analyse, sens de la méthode et du contact avec les clients, innovateur, homme de terrain, adaptabilité... Voici les points qui feront la différence !



Pierre-Olivier CRESPI

Membre du réseau DCF33

Responsable CNC 2017



