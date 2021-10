Pierre-Olivier MARCHAL

Passionné par l'innovation, les nouvelles technologies, la transformation digitale, j'ai passé l’ensemble de ma carrière dans des secteurs innovants.



Mon expérience s'articule autour de la Gestion de Centre de Profits (3 ans), le Développement Commercial et le Management des Ventes (13 ans), l’Entrepreneuriat (5 ans).



Fort de différentes missions dans des sociétés de services (ESN), leaders dans leur domaine, j’ai développé mes compétences, notamment :



✦ le développement commercial expérimenté dans la conduite de ventes complexes en cycles longs, ventes de solutions, approche grands comptes

✦ l’ingénierie d’affaires orientée « résultats » et accompagnement dans la stratégie « go to market »

✦ le leadership d’équipe avec de solides compétences d’organisation et de management



Au plaisir d’échanger avec vous !!



Mes compétences :

Consulting

Business Unit Management

Marketing

Emarketing

Business Development

SEO

P&L management

Gestion des contrats

Réponse aux appels d'offres

Management

Cycle de vente

Prospection commerciale

Avant vente

Forecasting

Ingénierie d'affaires

E-commerce

Webmarketing

Stratégie marketing