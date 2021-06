Pierre QUALITÉ

Consulcom-experts SAS dispose de deux départements opérationnels:

1.Le Département Service et Formation qui est suivi par Nicolas ZEMA Directeur adjoint et formateur.

A.Dans ce département nos intervenants sont spécialisés dans les métiers du management, mais aussi dans les métiers techniques:

-Electriques

-Thermiques, Frigorifiques, C.V.C

B.Nous disposons également de chargés d'affaires et de chefs de projets:

-Maitrise d'œuvre

-Audits énergie renouvelable

-Conduite du changement

-Gestion de crise

-Audit commercial et technique des fonds de commerce dans le cadre d'états des lieux ou de rachat de société en croissance externe

C.Dans les métiers des ressources humaines:

-Relations sociales (CHSCT DP) Sécurité au travail (IPRP agréés DIRECCTE).

2.Le Département SECURIPOSTE (www.securiposte.fr) de Consulcom-experts.SAS est Intervenant IPRP pour la sécurité au travail dans les entreprises (Formateurs agréés DIRECCTE). Logiciel en ligne www.audipost.fr

Le département SECURIPOSTE est suivi par Jean François Pendanx (IPRP) directeur adjoint et administrateur au conseil d'administration de Consulcom-experts-SAS.

Les Partenaires Associés de Consulcom-Experts SAS sont consultants en entreprise.

Ils profitent du réseau NEXUS et de l'accompagnement sur le plan national de notre Partenaire Associé Pierre Cocheteux (réfèrent réseau national et administrateur au conseil d'administration de Consulcom-experts-SAS). Nos consultants Associés disposent des ressources (commerciales et opérationnelles ) de la société, avec des missions qui correspondent à leurs cœurs de métiers. Les jeunes consultants associés qui débutent, sont accompagnés dans leurs missions pour qu’ils puissent démarrer leurs premières expériences professionnelles dans les meilleures conditions

Pour pouvoir devenir partenaire associé de Consulcom-Experts SAS, il faut être consultant, dans les domaines de la formation en entreprise et adresser sa candidature à la société



Mes compétences :

Formateur agrée pour le devellopement des services

Assistance aux entreprises dans le cadre de litige

Audits de fonds de commerces