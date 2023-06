Pierre ROUSSEAU

Je suis né à Oujda au Maroc en 1958 et j'ai grandi et vécu longtemps dans ce merveilleux pays. Docteur en Sciences de Gestion, Professeur agrégé dEconomie et Gestion, Chevalier des Palmes Académiques, j'ai enseigné dans diverses Académies en France et en Mission Culturelle à Casablanca. Après avoir enseigné durant trente ans le Commerce International dans lAcadémie de Nice, je suis aujourdhui retraité. J'ai publié en 1990 aux éditions Chronique Sociale à Lyon un ouvrage intitulé "Comprendre et gérer les conflits dans les entreprises et les organisations". Profondément attaché à mes racines, je me plais à dire que si la France est ma patrie, le Maroc est mon pays, et je consacre lessentiel de mon temps libre à létude de lhistoire, de la culture, des traditions et des arts du Maroc. Lauréat de l'Institut de France, j'ai publié en 2005 aux éditions Mémoire & Documents à Versailles, un ouvrage couronné en 2006 par un prix de l'Académie des Sciences Morales et Politiques : "Ordres et décorations de l'Empire chérifien au temps du Protectorat français au Maroc (1912-1956)". Marié depuis plus de trente ans, j'ai deux enfants : une fille qui est Professeur de Lettres modernes et un fils qui est Ingénieur Arts et Métiers.