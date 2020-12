Mes compétences :

Supervision et MCO des infrastructures clients.

Gestion continue des changements (installation, configuration et évolution des serveurs).

Industrialisations des serveurs via chef et ansible.

Mise en place de sondes de supervision.

Outils : ansible, chef, centreon, grafana, jenkins, apache, nginx, varnish, php, citrix, aws, azure

Environnement : Debian