Pierre STOLL

Fort de 4 années d’alternance, mes premières expériences, principalement sur des activités de Conseils, Promotion des Ventes, Communication, Projets de développement, effectuées en tant qu'assistant commercial au sein d'une unité commerciale spécialisée puis au sein d'un groupement national opérant dans la vente de matériel de sport et loisirs golfiques, ont été concluantes.



En poste de chargé de clientèle depuis 5ans au sein du "Crédit Agricole Alsace Vosges" et engagé fortement je suis à l’ecoute de nouvelles opportunités.



Avec une spécialisation en tant que responsable du développement commercial et titulaire d'un niveau Master en Management de la stratégie et de la politique commerciale, mes différentes fonctions m'ont amené à mettre en pratique avec succès l'ensemble de mes connaissances universitaires.



Doté d'un grand sens relationnel, j'ai su établir d'excellentes relations basées sur la confiance réciproque et l'engagement. Rigoureux, persévérant et dynamique, je m'investis pleinement dans les équipes et mes activités, toujours prêt à relever des défis, atteindre les résultats, dans un souci constant de satisfaction clients et partenaires.



« Appréciez la difficulté. Car les plus belles vues se découvrent après de dures ascensions."



Mes compétences :

Marketing sportif

Community management

Relations humaines

Développement commercial

Communication

Techniques de vente

Banque

Assurance

Chargé de clientèle