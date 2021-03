Depuis avril 2005 : Consultant - Chef de projet décisionnel chez Logica



2004/2005 - Master professionnel Mathématiques et Informatique des Nouvelles Technologies



2003/2004 - Responsable d'études statistiques et Datamanager dans une CRO (Société de Services pour les laboratoires pharmaceutiques)



2000/2003 - IUP Génie Informatique et Statistiques de Vannes



Mes compétences :

Business Intelligence

BO

SQL

SAS

Décisionnel

Chef de projet

Qlikview

Oracle

Business Objects