Installé à Saint-Brieuc (Bretagne) depuis 2012, je vous propose mes services de traduction depuis l'anglais et l'italien vers le français.



Mes domaines de compétence sont le tourisme, le sport et la culture générale. Parmi mes clients réguliers figurent notamment Lonely Planet, Sportstranslations, les Éditions Milan et Casterman (Jeunesse).



Je vous garantis compétence, sérieux et respect des délais.



Mes compétences :

Arts

Rapidité

Sport

Tourisme

Traduction

Conscience professionnelle

Art