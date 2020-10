Pierre-Yves SARRAT

Pendant plus de 25 ans, je me suis épanoui dans les métiers de l’information, du marketing, de l’aide à la vente, du conseil en communication politique, du soutien aux chefs d’entreprises et aux managers. Et, tout au long de ces années passionnantes, je me suis toujours intéressé au fonctionnement de l’esprit humain.



Fasciné par la communication pédagogique, j’ai approfondi au fil du temps ma connaissance des mécanismes subtils de génération, d’enregistrement et de répétition de comportements, de croyances et de valeurs. Et aussi celle des diverses techniques permettant de les corriger, de les changer et de les faire évoluer.



C’est ainsi que, désireux d’aller au bout de mon intérêt pour les autres, leur bien-être et celui de nos sociétés, groupes, communautés, j’ai choisi de devenir thérapeute en me formant à :



la PNL (Programmation neurolinguistique)

l’Hypnose et la communication éricksoniennes

la Nouvelle Hypnose

l’Hypnose Humaniste



auprès de l’Institut Français d’Hypnose Humaniste et Ericksonienne (IFHE) dont je suis aujourd’hui membre.



